Il Cdi del San Carlo si oppone al reintegro di Lissner. Palla al ministero

Il caso San Carlo è destinato ad andare avanti, la convocazione d'urgenza del Consiglio di indirizzo del teatro ha di fatto spostato tutta la questione nelle mani del ministero e poi del tribunale.

La fondazione del massimo napoletano ha infatti deciso di opporsi in sede legale all'ordinanza sul reintegro dell'ex sovrintendente Stephane Lissner, deciso in via cautelare dal giudice del lavoro dopo il ricorso del maestro francese contro il “pensionamento” a 70 anni in base al decreto varato dal governo in primavera. Il Consiglio di indirizzo del San Carlo, riunito dal presidente della Fondazione e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha deciso di presentare "reclamo con istanza di sospensione, tenuto conto del parere espresso in merito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato", così come si legge in una nota diffusa nella serata di mercoledì.

Il Consiglio ha deciso inoltre di "procedere all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli, comunicando immediatamente la stessa al ministero della Cultura, cui spetta il conferimento dell'incarico di sovrintendente e ribadendo che, allo stato, permane quello di nomina del dottor Fuortes".

Il nodo dei due sovrintendenti dovrà dunque essere sciolto dal ministero. Le decisioni, si apprende, sono state prese all'unanimità dei

presenti, unico assente il rappresentante della Regione Campania.