Il circo Orfei lascia la Campania

Da questo fine settimana e fino alla fine del mese lo spettacolo del circo “Romina Orfei” sarà gratuito per i bambini fino a cinque anni.

E' un modo di ringraziare la Campania per sette anni di ospitalità, sette anni di aiuti donati alla famiglia circense che ha risentito tantissimo della pandemia: presto le tende colorate lasceranno Villa di Briano, in provincia di Caserta, per raggiungere il Veneto.

Nel servizio l'intervista a Guido Niemen, direttore del Circo Romina Orfei.