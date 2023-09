Il commissario Ciciliano: "Qui per testimoniare la presenza dello Stato"

Anche il commissario per la riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano, ha presenziato al primo giorno di scuola nell'area finita al centro delle cronache per lo stupro di gruppo subìto da due ragazzine e per essere la “piazza di spaccio” più grande d'Europa.

Per Ciciliano, “qui per testimoniare la presenza dello Stato”, è “fondamentale ripartire dalla scuola”.