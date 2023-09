Il futuro del Sannio passa per le rinnovabili

Il futuro del Sannio passa per le energie rinnovabili: è la scommessa degli industriali che oggi hanno incontrato a San Marco dei Cavoti il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

L'incontro si è celebrato nell'azienda del presidente degli industriali di Benevento, Oreste Vigorito, prima in Italia ad installare un impianto eolico nella penisola, nel lontano 1995.

Da allora tanta strada è stata fatta: Benevento è oggi la sesta provincia in Italia per produzione di energia rinnovabile. Un settore che però è ancora in grado di raddoppiare potenza e occupati.

Nel servizio le interviste a Oreste Vigorito, presidente Unione Industriali di Benevento e al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.