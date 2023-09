Il lavoro tra vertenze aperte e post - reddito di cittadinanza

La Campania affronta la ripresa delle attività lavorative, i segretari generali confederali di Cgil, Csil e Uil, fanno il punto sulle priorità da affrontare tra vertenze del lavoro e riconversione dell’ex Whirlpool, il nodo del post - reddito di cittadinanza e il ruolo delle tre sigle nell'accompagnare alla misura alternativa del Supporto Formazione E Lavoro. Dopo la tragedia dell'incidente sui binari a Brandizzo, in Piemonte, le inziative per chiedere interventi strutturali per garantire la sicurezza sul lavoro.

Nel servizio le interviste a Nicola Ricci segretario generale Cgil Campania, Doriana Buonavita, Segretaria generale Cisl Campania, Giovanni Sgambati segretario generale Uil Campania