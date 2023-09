Il Liceo Artistico di Napoli si apre alla città

C'è una statua dedicata a Giancarlo Siani. E corridoi dipinti, opere e manufatti esposti in quelli che sono diventati veri e propri cortili dell'arte. In occasione dell'inaugurazione del nuovo anno scolastico, il Liceo Artistico Statale di Napoli ha deciso di mettere in vetrina i suoi talenti, con lavori che rappresentano un connubio tra arte e napoletanità. Creando una sinergia tra scuola e quartiere.

Inclusione e osmosi con il territorio. Un modo per far apprendere i ragazzi anche nella pratica quotidiana.

Nel servizio le interviste a Simona Sessa, Dirigente Scolastica Liceo Artistico Napoli; allo studente Giulio Andrea Masi; Giuseppe Rega, Docente Liceo Artistico Napoli.