Il maestro e i ragazzi

“Non c'è nessuno dei miei film che io abbia fatto in maniera meccanica e puramente professionale, in tutti mi sono ritrovato, anche in quelli apparentemente lontanissimi dal mio vissuto” dice Marco Bellocchio nell'incontro con il pubblico a Valle-Sessa Cilento, durante il Festival Segreti d'Autore. E' una lezione di cinema, arte e vita a tutto tondo, l'incontro con il grande regista 84enne. Con l'ideatore della rassegna Ruggero Cappuccio dialogo sulla prospettiva della memoria, con il filo conduttore di alcuni dei tantissimi film e personaggi. Sullo stato di salute del nostro cinema Bellocchio non ha dubbi :"Vedo autori vitali e originali, non ha senso parlare di crisi". Il maestro, che non ama definirsi tale, risponde ai tanti adolescenti che gli fanno domande, tiene una masterclass per 25 ragazzi e continua a considerare questo scambio essenziale. "Il rapporto con i più giovani, con l'inesperienza e il desiderio, mi arricchisce".