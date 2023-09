Il neo granata Tchouna si presenta: "Attacco gli spazi e so difendere la palla"

Ventotto presenze e un solo gol con la maglia del Digione, seconda serie transalpina. Loum Tchaouna non è probabilmente il bomber che Paulo Sousa si aspettava dal rush finale del mercato, piuttosto una scommessa per dare un'alternativa in più davanti. Di buono c'è l'entusiasmo mostrato subito dal ciadiano naturalizzato francese.

Nell'ultimo giorno di calciomercato, gong finale alle 20 di stasera, focus soprattutto sul tentativo di cedere i calciatori considerati fuori dal progetto, da Coulibaly a Valencia e Simy. Solo se si completerà il quadro delle uscite previste si cercherà un altro innesto last minute in attacco, presumibilmente in prestito.

Poi, finito il tourbillon dei trasferimenti, la palla passerà definitivamente al campo. A partire da domenica sera, quando la Salernitana farà visita al Lecce rivelazione di questo avvio di campionato.