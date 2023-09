Il popolo delle famiglie in pellegrinaggio a Pompei. In cammino per 4 km da Scafati fino al santuario della Beata Vergine. Affidati alla Madonna genitori, bambini e ragazzi arrivati da tutta Italia

Nel servizio le voci di: Adriano Bordignon, Presidente nazionale forum associazioni familiari, Giuseppe Contaldo, Presidente nazionale Rinnovamento nello Spirito, e Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati