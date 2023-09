In Costiera Amalfitana la commemorazione delle vittime dell'11 settembre

Le note dell'inno americano, subito dopo quelle di Fratelli d'Italia, hanno aperto l'edizione 2023 di Scala incontra New York. Anche quest'anno il borgo più antico della Costiera Amalfitana, subito alle spalle di Ravello, ha ospitato la commemorazione degli attentati dell'undici settembre 2001. Un modo per rinsaldare un legame storico, quello tra Italia e Stati Uniti, che va ben oltre il fatto che, tra le quasi tremila vittime delle Torri Gemelle ci furono almeno dieci italiani e oltre duecento italo americani. Un aspetto sottolineato dal portavoce dell'ambasciata Usa in Italia David Connell.

Nelle parole di padre Enzo Fortunato, tra i promotori dell'evento, una riflessione sui lati oscuri dell'animo umano ma anche un messaggio di speranza mai così necessario anche oggi.

La cerimonia, che ha previsto la deposizione di una corona d'alloro sul monmento "Resurrection Day" di Silvio Amelio, è stata chiusa dal concerto della cantautrice Teresa De Sio. Note e suggestioni per alleviare il dolore.

Nel servizio le interviste a David Connell e a padre Enzo Fortunato.