Incendio a Pastorano, verifiche Arpac su qualità dell'aria

In attesa dei dati Aparc che faranno luce sulla qualità dell'aria, si comincia a fare la conta dei danni dello spaventoso incendio alla Gesia, l'impianto di smaltimento rifiuti di Pastorano, in provincia di Caserta che in pochi attimi da rogo si è trasformato in un disastro ambientale.

Incessante il lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, mentre in Prefettura, nel capoluogo, i sindaci dei dieci comuni dell'agro caleno sono seduti ad un tavolo permanente per monitorare lo stato dei rischi per la salute dei cittadini: a bruciare soprattutto gomma e plastica con una concreta possibilità di rilascio di diossina nell'aria.

Ad essere interessato è un bacino di circa cinquantamila abitanti lambito dai fumi spigionatisi dalla struttura. Nelle scorse ore il tam tam sui social delle fasce tricolori ha fatto sì che la maggior parte dei cittadini chiudesse, in via precauzionale, porte e finestre ma l'aria nelle vicinanze del rogo è praticamente irrespirabile.