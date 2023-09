Omicidio Cutolo, 17enne reo confesso è andato a giocare a carte dopo gli spari

La metafora del Far West utilizzata per descrivere il brutale omicidio di Giovan Battista Cutolo appare sempre più indicata. Lo scooter urtato davanti alla paninoteca è stata la scintilla che ha scatenato una rissa furibonda all'interno del locale a colpi di sedia, uno sgabello potrebbe aver colpito al volto il musicista intervenuto in difesa di un giovane della sua comitiva prima degli spari fatali.

Il 17enne reo confesso, ora a Nisida dopo la convalida del fermo, sostiene di non essersi neppure reso conto di aver provocato la morte del ragazzo al punto da andare a giocare a carte subito dopo l'accaduto. Ai giudici ha detto di aver agito per paura, versione smentita dagli amici della vittima che, invece, sarebbe stata colpita alle spalle.

L'autopsia di domattina al Secondo Policlinico chiarirà la dinamica dei fatti. Intanto, dopo il lutto cittadino già proclamato per il giorno dei funerali che mercoledì saranno celebrati dall'arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia, il Comune di Napoli rinvierà di 24 ore l'inaugurazione del Bufala Fest in piazza Municipio, il luogo del delitto.

L'impegno delle istituzioni per la lotta alla devianza minorile ha già trovato una risposta concreta con l'adozione di un protocollo speciale già da inizio agosto: la polizia segnalerà alle procure le situazioni più a rischio.