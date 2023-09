Libri e alimentari, le famiglie si districano tra i rincari

Sebbene l'Istat abbia segnalato ad agosto un rallentamento della spirale inflattiva dei prezzi, le famiglie italiane e campane faticano a far quadrare i conti. Il carrello della spesa continua a trainare i prezzi verso l'alto: ad agosto è stato più caro quasi del 10% rispetto a un anno fa. Se fare il pieno al serbatoio è stato il cruccio dell'estate, le fatture delle bollette preoccupano per i mesi a venire. Il 30 settembre scadono le agevolazioni sul costo dell'energia per le famiglie meno abbienti, e ad oggi non sono in vista proroghe dei benefit.

Settembre poi è il mese delle spese legate alla scuola, a cominciare dai libri di testo. Si cerca la copia-saggio oppure una vecchia edizione tra librerie, mercatini davanti alle scuole, gruppi di compravendita attivi sui social network. Ma se i clienti piangono, i librai non ridono. La moltiplicazione dei canali di vendita, tra cui si è inserita anche la grande distribuzione, ha comportato uno spostamento e una dispersione della domanda. A Port'Alba non c'è più il tradizionale pienone di clienti, come accadeva fino a pochi anni fa.