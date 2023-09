Gialanella: "Imitiamo altri paesi europei: togliamo i beni ai criminali"

Gli abusi a due bambine di Caivano, l'omicidio di Giovanbattista Cutolo in piazza Municipio. Crimini efferati, in entrambi i casi commessi da minori. Antonio Gialanella, procuratore generale di Napoli, ha parlato del tema nel corso di un'intervista rilasciata alla Tgr Campania: “La repressione non basta - spiega - Occorre utilizzare alcuni strumenti come la sottrazione di beni come già fanno in altri paesi europei. La criminalità minorile non è un mondo a parte da quella comune e da quella organizzata".