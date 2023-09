Investito da camion frigo, 19enne in fin di vita

Combatte tra la vita e la morte un 19enne di Pagani, Stefano Padovano, vittima di un incidente sul lavoro a Triflisco, frazione di Bellona, in provincia di Caserta.

Il giovane, dipendente di una ditta di catering di Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, stava scaricando del materiale da un mezzo frigo, quando il veicolo per cause ancora da chiarire ha iniziato a muoversi in discesa verso un muro. Il ragazzo ha provato a frenare il mezzo senza alcun esito. Immediatamente apparso in gravissime condizioni è stato trasportato presso l'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è ancora ricoverato in rianimazione, intubato e in coma indotto.

Il mezzo frigo è stato sequestrato dai carabinieri di Caserta, che stanno indagando sull'incidente.