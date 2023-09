Ischia scommette sui Giochi del mare

Si svolgeranno a Ischia - dal 14 al 17 settembre - i “Giochi del mare” organizzati dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee con la collaborazione del Coni nazionale e campano. Nei Comuni dell'isola, in acqua, sulle spiagge e nelle piazze, sport, stage e aggregazione.

Anche l'educazione ambientale tra gli obiettivi della manifestazione. Alla Guardia costiera i compiti di vigilanza e controllo della sicurezza. Un'occasione di rilancio turistico per l'isola verde. Tra le attività sportive in programma i tentativi di stabilire i record mondiali di immersione in apnea di due atleti diversamente abili: Fabrizio Pagani e Alessandro Cianfoni.

Nel servizio le interviste a Ugo Claudio Matteoli, presidente FIPSAS; Silvia Salis, vicepresidente CONI; Domenico Repetto, direttore Divisione del ministero dell'Ambiente; Cosimo Nicastro, capo comunicazione Guardia Costiera; Irene Iacono, sindaco di Serrara Fontana.