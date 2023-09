IT-Alert, il test in Campania il 12 settembre a mezzogiorno

Il suono è quello che emetteranno i nostri cellulari martedì 12 settembre, intorno a mezzogiorno. Per quella data, infatti, è previsto anche in Campania il test di IT-Alert: il sistema di allarme pubblico nazionale, promosso dalla Protezione Civile.

Il test avverrà contemporaneamente in Friuli Venezia Giulia e nelle Marche. Dopo quelli già effettuati in Toscana, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia e Calabria.

A ricevere il messaggio - con una suoneria differente da quella abituale - saranno tutte le persone presenti in quel momento sul territorio regionale. Una volta a regime, IT-Alert permetterà ai cittadini di essere informati in caso di gravi emergenze nell'area in cui si trovano. Come un maremoto, un'attività vulcanica, il collasso di una diga, precipitazioni particolarmente intense o incidenti rilevanti negli stabilimenti industriali. Il messaggio non è previsto, invece, per terremoto e bradisismo.

In questa fase di test non si entrerà ancora nel dettaglio dei comportamenti da tenere in situazioni di emergenza. Per questa volta, i cittadini dovranno solo prendere visione del messaggio, familiarizzare con il suono e compilare un questionario in forma anonima.