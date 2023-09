La "parlesia" della musica napoletana in un libro di Valeria Saggese

Valeria Saggese nel suo "Parlesia", volume curato e ricco di aneddoti edito da Minimum fax, mette a fuoco la lingua segreta della musica napoletana: la "parlesia", appunto. Il gergo dei musicisti partenopei rivive come un affresco sociale in pagine intense, con le testimonianze dirette di protagonisti quali James Senese, Tullio de Piscopo, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato, Gigi D'Alessio. Il libro di Saggese, rafforzato dalla prefazione di Gino Castaldo, non è un'operazione di sdoganamento ma un viaggio per capire una parlata che ha dato voce al riscatto di intere generazioni di musicisti