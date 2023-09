La rete del Nest

“Essere presidio è una storia quotidiana, dice il direttore artistico del teatro Nest di San Giovanni a Teduccio Adriano Pantaleo. Dopo oltre 15 anni di militanza culturale in un quartiere come questo, sentir parlare ciclicamente di emergenze e necessità di presidi ci fa sorridere”.

Lavori in corso, si ristruttura il Nest per la nuova stagione ma qui il concetto è in fondo sempre quello dei lavori in corso, in una rete che non si ferma mai. “Nella nostra nuova stagione non ci sono produzioni del Nest, perchè l'apertura agli altri è la nostra politica” spiega Francesco Di Leva, fondatore e anima del teatro.

Si comincia con una sezione all'interno della rassegna Affabulazione, dal 16 al 30 settembre, poi l'anteprima chiamata “Over” il 7 e 8 ottobre. “E' una vetrina e un osservatorio su realtà emergenti e sperimentali, aggiunge Di Leva, per accompagnare queste compagnie alla scena, per offrire quelle opportunità che a noi non sempre sono state date”.

Dal 21 ottobre la stagione vera e propria. Fino a maggio si alternano nomi come Paolo Ruffini, Peppe Servillo, Geppi Cucciari, Lillo.

I laboratori gratuiti riprendono, parte una scuola di recitazione per cinema e teatro, sono previste borse di studio, si collabora con importanti realtà imprenditoriali del territorio per tutto questo.

“Come Comune lavoriamo - anticipa il sindaco Gaetano Manfredi - a un altro progetto, un sogno di Franceso Di Leva da realizzare”: