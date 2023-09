La rete di Dream Team

La prossima settimana ricominceranno gli allenamenti sul campo della Scuola Arci di Scampia per le ragazze della squadra di calcio Dream Team, dai 12 anni in su. E' cominciato nel 2007, questo pezzo di lavoro importante dell'Associazione "Donne in rete". L'allenatore Carlo Sagliocco dice: "All'inizio le ragazze erano una decina, ora sono 35. Per noi insegnare il calcio è insegnare lo stare insieme, il condividere visioni e valori". Sport, educazione alle relazioni, al dialogo, al pensiero critico sono le coordinate di un lavoro che “E' soprattutto pazienza, continuità, stabilità” ricorda la psicologa e tutor della squadra Imma Di Maio. Adolescenti, famiglie, donne con le loro storie spesso difficili, Nella sede dell'associazione dal 2020 c'è anche uno dei 6 centri antiviolenza di Napoli. Vi lavorano volontarie, avvocate, psicologhe, sociologhe in una realtà che è rete dentro una rete più ampia. Si accoglie, si ascolta, si progetta. “Abbiamo ascolto legale e psicologico, abbiamo accompagnamento al lavoro, sostegno anche attraverso i fondi di Regione e Inps per dare autonomia a donne in difficoltà” spiega la presidente dell'Associazione Dream Team Patrizia Palumbo. Nessuno vuol sentir parlare di emergenze, perchè le risposte emergenziali servono a poco in territori complessi che richiedono modelli complessi. Da 37 anni alla guida della Scuola Calcio Arci di Scampia, riferimento per tutti, mister Antonio Piccolo dice “Abbiamo il dovere di continuare, gli adolescenti di oggi hanno bisogno di qualcosa di diverso dai social”.