L'arte della devozione, a Ercolano sfila un imponente carro per Maria

Hanno lavorato per due mesi plasmando il carro dal titolo "Maria Regina del paradiso e tempio dello spirito Santo" con perizia, cura e devozione. Raffaele Veneruso, autore del progetto, lo ha realizzato con i suoi familiari a Ercolano: una grande opera in legno, carta e cartone lunga 12 metri, larga oltre due metri mezzo e alta quasi cinque metri. Il risultato è davvero notevole, prova di vera maestria artigianale.

Il carro è stato costruito in occasione del novantesimo anniversario di un episodio che ha originato una particolare devozione alla Vergine Maria. Nel 1933 a Resina una ragazza fu investita da un carretto nel centro storico e per la grazie ricevuta nacque la devozione a Maria SS dell'Arco.

Per celebrare questa ricorrenza, con la tematica suggerita da don Riccardo Coppola, l'Unione Cattolica Operaia di Vicoletto Ortora ha allestito questo carro trionfale che verrà esposto oggi dalle 15.30 in piazza Pugliano e domani, domenica 17 settembre, verrà portato in processione dalle 17 in via Pugliano, via IV novembre, nella zona del mercato e in vicoletto Ortora.