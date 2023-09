L'arte indiana, la cultura africana, il rodeo Usa. E' "Napoli incontra il mondo"

Dall'estremo oriente dei kimono e del teatro Kabuki, al far west dei rodei. Passando per la raffinata danza del ventre e gli assai meno delicati incontri di wrestling. In pratica un giro del mondo. Non in ottanta giorni, ma nei novantamila metri quadri messi a disposizione dalla Mostra d'Oltremare.

Tutto questo è stato il primo week end di “Napoli incontra il mondo”, un festival che al suo interno ne ospita almeno altri venti mutuati dai vari angoli del pianeta e che ha dato ai tanti visitatori accorsi la possibilità di spostarsi, percorrendo pochi metri, dagli Stati Uniti alla Mongolia, dalla Spagna all’America Latina, dall’Irlanda all’Africa.

Spazio alle tradizioni artigiane e religiose più diverse, come l'induismo e il buddismo. E un focus particolare sul cibo. Nei numerosi padiglioni, visitabili tutti con un unico biglietto, è stato infatti possibile assaggiare le prelibatezze cinesi e frutta esotica essiccata, apprendere le tecniche di preparazione del mochi e assistere alla cerimonia del te. Ovviamente non prima di aver decorato la propria mano con un tatuaggio all'henné in pieno stile Rajasthan.

Spettacolo assicurato. E per chi se lo fosse perso si replica, sempre alla Mostra d'Oltremare, anche sabato 16 e domenica 17 settembre.