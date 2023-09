Salernitana a Lecce senza Dia: Botheim favorito su Ikwuemesi

La Salernitana va in campo alle 20.45 allo stadio Via Del Mare di Lecce. Paulo Sousa sarà costretto a giocare lo scontro diretto senza il suo miglior giocatore, Boulaye Dia, non convocato per gli atteggiamenti sbagliati - parole del d.s. Morgan De Sanctis - mostrati dopo l'offerta del Wolverhampton quasi alla fine della sessione di calciomercato. Il senegalese ha intanto lanciato un messaggio criptico sui social, con una Instagram Story che ritrae Dragon Ball in una vasca di rigenerazione.

Botheim è favorito su Ikwuemesi per il ruolo di centravanti, gli altri due dubbi sono legati al mediano che affiancherà Lassana Coulibaly, con il ballottaggio Bohinen-Legowski, e al trequartista che agirà insieme a Candreva alle spalle della punta: Martegani insidia Kastanos. Davanti a Ochoa, giocheranno Lovato, Gyomber e Pirola, sulle fasce Mazzocchi e Bradaric.