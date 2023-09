Letture circolanti

Una piccola raccolta di libri per chiunque voglia donarli oppure portar via gratuitamente dall' Archivio di Stato di Napoli, che custodisce un tesoro di decine di migliaia di volumi e documenti.Raccolto l'appello della biblioteca municipale di Soccavo che con un avviso pubblico ha annunciato di voler regalare 657 libri per far spazio ad altri.Potrebbero a breve essere acquisiti proprio dall'Archivio che cosi' arricchirebbe l'iniziativa ‘’ Moving books''

Nel servizio intervista a Candida Carrino, direttrice Archivio di Stato di Napoli