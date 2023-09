Ludopatia, nuovo progetto di contrasto a Portici

Il contrasto alla ludopatia parte da Portici dove Assoutenti in collaborazione con associazioni del terzo settore lancia “Pin for life”, un innovativo progetto teso al contrasto della patologia che vede come protagonista la fascia d'età che va dai 25 ai 34 anni per poi proseguire con gli over 65 e i giovanissimi. Per la prima volta sarà in campo una sinergia tra Asl e associazioni dei consumatori: in funzione un numero verde (8000117) al quale, ad ogni ora, risponderà un esperto giuridico e uno sociale.