Giustizia a rilento, l'allarme dei magistrati: "Servono uomini e mezzi"

Le misure introdotte dal Governo per fronteggiare la criminalità minorile sono strumenti efficaci ma senza un potenziameno degli organici negli uffici giudiziari rischiano di non produrre risultati concreti.

In affanno la Corte d'appello per la mole di fascicoli da evadere, recentissimo anche l'allarme lanciato dal tribunale di Napoli Nord. Il procuratore generale facente funzioni, Antonio Gialanella, chiede più uomini e mezzi per celebrare tutti i processi.



La repressione, inoltre, non basta: occorrono bonifica sociale e sviluppo. Non si può chiedere tutto ai magistrati e alle forze dell'ordine. Posti di lavoro invece delle pistole, come ha suggerito l'arcivescovo Battaglia nell'omelia che ha scosso le coscienza di politici e società civile.