A Procida il mare diventa poesia

“La narrazione del mare ci aiuta a ricordare da dove veniamo. E poi il mare non mente, ti dà il polso di quanto l'uomo stia insistendo sugli equilibri del pianeta”. Valeria Parrella, scrittrice, è la presidente di giuria di “Maretica”, il festival che incentra la sua attenzione sull'etica e la narrazione del mare. Tre giorni fino a domenica a Terra Murata, nell'isola di Procida.

Un viaggio per ripensare l'uomo a partire dal mare partendo dalla poesia, la più difficile delle arti letterarie con una gara estemporanea su temi marini. E sarà il pubblico ad eleggere il vincitore.

Presentazioni di libri, spettacoli e, sabato sera, l'assegnazione del premio Maretica al miglior narratore del mare in una serata condotta da Daria bignardi e la stessa Parrella, a seguire il concerto di Daniele Sepe con l'orchestra di Capitan Capitone.

Domenica sarà la giornata conclusiva dedicata agli sport del mare e in linea con l'eticamente sostenibile si svolgerà in sup la traversata storica tra l'antico porto romano di Capo Miseno e l'approdo miceneo dell'isolotto di Vivara.