Metaldetector nella metro contro le armi. Controlli sulla movida

I controlli col metaldetector nella metro, ieri sera aperta fino alle due, rappresentano una parte del monitoraggio dei carabinieri sulla movida a Napoli. A tre settimane dall'omicidio di Giovanbattista Cutolo non si allenta la presa delle forze dell'ordine sui luoghi del divertimento. Osservati speciali Vomero e centro storico.

Tra via Scarlatti e via Aniello Falcone elevate trentuno sanzioni, tutte per guida senza casco o assicurazione. Sequestrate anche dosi di hashish e marijuana. Due maggiorenni sono stati arrestati in flagranza per furto in un supermercato.

Al centro storico, tra i multati una coppia di genitori che viaggiava in motorino senza casco e con un neonato in braccio, mentre un giovane dovrà rispondere di imbrattamento per la scritta col rossetto su un palazzo. I controlli, coinvolti anche polizia e finanza, proseguiranno nei prossimi giorni.

Nel servizio l'intervista al capitano dei carabinieri Sergio Vaira.