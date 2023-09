Morta folgorata, indagati cinque imprenditori

Sono cinque gli imprenditori finiti nel registro degli indagati per la morte della giovane Maria Antonietta Cutillo, la quindicenne di Montefalcione, in provincia di Avellino, colpita da una scarica elettrica mentre parlava al telefono con un'amica mentre lo stesso era in carica e lei era nella vasca da bagno. Gli imprenditori, di cui quattro di nazionalità cinese, operanti tra la Lombardia e la Toscana, dovranno ora rispondere di omicidio colposo, frode in commercio e vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, hanno portato alla conclusione che, se il caricabatterie del telefono della ragazza fosse stato a norma e non prodotto con materiali di scarsa qualità, Maria Antonietta non sarebbe morta. Il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, ha chiesto ed ottenuto il sequestro su scala nazionale dei caricabatterie non a norma, prodotti e venduti dai cinque indagati.