Movi/Mentale, l''arte che trasforma

Nella performance “Non è mortale ciò che desideri ”delle compagnie Funa e Interno 5 il mito illumina il presente. L'arte strumento di trasformazione di una comunità e dei luoghi, come il muro di cemento del Teatro Area Nord . “Accade così che quel muro di cemento diventi luogo di bellezza", spiega la co-direttrice artistcia del Tam Hilenia De Falco. “Noi crediamo che non esistano luoghi brutti, solo posti dimenticati dove le persone non si sentono bene. Il concept di Movi/Mentale è la mission del nostro teatro”.

Movi/Mentale, festival di danza e video arte, dopo la prima edizione nel 2005, a Sant'Agata de' Goti nel Sannio, e le successive nel complesso di San Domenico Maggiore e al Museo Madre di Napoli, da tre anni ha la sua casa al Teatro Area Nord. Con danza e videoarte anche il contest tra 10 video.

Antonello Tudisco, direttore artistico del festival dice:" Il tema di quest'anno è quello delle metamorfosi, l'ispirazione è Ovidio con i suoi miti. Gli artisti ospiti sono due e a nostro avviso ben raccontano le metamorfosi, partendo da due diversi continenti. L'ugandese Fazil Onyu, per la prima volta in Italia, porta al festival il suo “False Manifesto”, tra prosa, danza, poesia, proiezioni e spiega: “Ha a che fare con il potere, con le manipolazioni, il degrado ambientale, temi che toccano le nostre vite e diventano nella loro apparente diversità gli stessi in Uganda, in Medio Oriente, in Europa”.

Acoorcia le distanze tra centro e periferia il polibus, navetta istituita dal Comune per gli spettatori con partenza dal Museo Archeologico e da Piazza Medaglie d'oro.