Possibile svolta nelle indagini sull'omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a piazza Municipio, Napoli, nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto. Secondo un amico della vittima, non sarebbe vero che l'assassino avrebbe sparato per difendersi perché Cutolo non lo avrebbe mai aggredito.