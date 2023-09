Nando Paone, vita da attore

Legge versi, recita scene, risponde a domande. Tante vengono da giovanissimi. Di sé ha sempre parlato poco, pochissimo ma stavolta si racconta, Nando Paone, e lo fa al Festival Segreti D'Autore, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi in una serata tutta per lui, a palazzo Coppola di Valle Sessa- Cilento. Di cose ne ha da raccontare, perché dal 1974 ha attraversato innanzitutto il teatro, con i più grandi, come Eduardo che, dice “Ha lasciato in me il segno più profondo”. E poi, Luca De Filippo, Armando Pugliese, il sodalizio di ferro con Vincenzo Salemme. Al cinema ha cominciato con Dino Risi e Monicelli. Impossibile dimenticarlo, con lo stuzzicadenti per non balbettare, in" Benvenuti al Sud". Per il suo Pasquale Cardinale ne “Il ladro di cardellini”, regia di Carlo Luglio, è stato premiato al Festival della Commedia di Montecarlo. Il prossimo set televisivo sarà la nuova serie di Mina Settembre, ma Paone ritorna sempre in teatro “Miracolo che si rinnova ogni sera”, dice.