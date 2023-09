Napoli, Rrahmani pronto per Braga. E Natan si prepara al debutto

La parola più della musichetta, più dell'urlo. The Champions. I campioni. Il Napoli che si prepara al debutto europeo, domani alle ore 21 a Braga, andrà in campo con lo scudetto sul petto. Simbolo che nella scorsa stagione è stata in Italia la squadra più forte. Una consapevolezza che finora con Rudi Garcia è mancata.

All'ultimo allenamento a Castel Volturno prima della partenza per il Portogallo ha partecipato regolarmente Amir Rrahmani, fuori sabato contro il Genoa per un affaticamento muscolare: sarà lui la principale novità di formazione, forse in coppia con Natan, oggetto misterioso. È arrivato per sostituire Kim, non ha mai giocato.

Il ballottaggio con Juan Jesus resta, probabile anche l'utilizzo di Olivera al posto di Mario Rui, che stasera parlerà in conferenza stampa insieme al tecnico, e quello di Politano nel tridente. Chissà se l'Europa sbloccherà Kvaratskhelia, ancora a secco, e se restituirà il vero Anguissa. Ma, più che altro, i tifosi hanno voglia di rivedere il vero Napoli.