Napoli e Salernitana, sosta per le nazionali a ranghi ridotti

Mai sosta per le Nazionali è stata così benedetta per Napoli e Salernitana. Battute rispettivamente da Lazio e Lecce alla terza giornata, azzurri e granata avranno tutto tempo per pensare in queste due settimane a cosa è andato storto in questo avvio di campionato.

Rudy Garcia dovrà affrontare i problemi con una rosa più che dimezzata. Sono 15 i giocatori impegnati con le nazionali, 12 in Europa e fortunatamente solo 3 in giro per gli altri continenti: Osimhen, Anguissa e Olivera. Quattro, invece, quelli che saranno a disposizione di Luciano Spalletti per il suo debutto da CT della Nazionale: Meret, Politano, Di Lorenzo e Raspadori.

Proprio di quest'ultimo ha parlato il tecnico di Certaldo nella sua prima conferenza stampa: "Lo vedo legare bene il gioco tra centrocampo e attacco", ha detto Spalletti. L'ex attaccante del Sassuolo potrebbe essere il nuovo numero 9 del nuovo corso. Lui stesso si è detto felice di tornare a lavorare con il tecnico con cui ha vinto lo scudetto l'anno scorso.

A Salerno saranno 8 gli indisponibili per Paulo Sousa, tra cui Boulaye Dia, impegnato con il suo Senegal. Per il tecnico portoghese è fondamentale risolvere la grana legata all'attaccante che l'anno scorso ha contribuito alla salvezza con 16 gol. Chissà se in questo caso l'amore riesploderà a distanza.