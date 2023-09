Napoli irriconoscibile: che lezione da Sarri. Osimhen ha più parlato che giocato

Flop Napoli in una serata nera come il colore della divisa sfoggiata. Facile anche per Sarri, già vittorioso l'anno scorso al Maradona, impartire lezioni alle controfigure dei campioni d'Italia che hanno illuso con Kvaratskhelia a inizio partita e tenuto botta non più di mezz'ora.

Uomini di Garcia sfilacciati, con difesa bassa e disorientata, centrocampo irriconoscibile, Osimhen che ha più parlato, perché forse voleva essere servito diversamente, che giocato. E le sostituzioni hanno tolto piuttosto che aggiungere.