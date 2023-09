Napoli, il viaggio a Braga è un'odissea: problemi all'aereo, arrivo posticipato

Scusate il ritardo è stato uno degli slogan più gettonati per la festa scudetto attesa 33 anni. Ma non tutti i ritardi sono uguali e soprattutto non lo sono le attese.

Chiaramente il Napoli non ha nessuna colpa se l'orario di partenza del volo per Braga è stato posticipato, ne ha di sicuro molte per la falsa partenza di sabato contro il Genoa.

Ora, però, sarà meglio arrivare puntuali, cioè pronti, all'appuntamento con la Champions League, che gli unici problemi tecnici di questa trasferta restino quelli dell'aereo prima del decollo e che Rudi Garcia risolva quelli della squadra.



La conferenza stampa del tecnico è stata spostata dalle 19.50 ora italiana alle 22. Difficilmente darà indicazioni sulla formazioni: Rrahmani e Politano le novità praticamente certe rispetto a sabato, molto probabilmente partirà dal 1' anche Olivera, forse Natan e chissà, magari anche Raspadori.

Garcia l'ha già detto: stavolta non servirà dare al gruppo ulteriori motivazioni. I tifosi sperano di vedere una squadra diversa, nello spirito e nel gioco.