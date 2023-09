Champions League, il Napoli verso l'esordio a Braga

Lo spartito della Champions per risollevare l'orchestra. Per ritrovare ritmo e armonia. Il Napoli si presenta mercoledì a Braga con più dubbi che certezze. Merito, si fa per dire, di un inizio di stagione a corrente alternata.

Il pari di Genova ha deluso i tifosi. La squadra sembra lontana parente di quella che appena tre mesi fa vinceva il campionato con 16 punti di distacco. Rudi Garcia, un po' a metà tra innovazione e conservazione, ha ancora tanto da lavorare. Siamo agli inizi ma il tempo non è infinito.

Nell'attesa, sfogliare gli almanacchi può servire come iniezione di fiducia. Il 18 settembre dello scorso anno, un gol di Simeone a Milano lanciava la lunga volata scudetto. Nel 2015, invece, Maurizio Sarri spiccava il volo il 17 settembre proprio all'esordio in Europa dopo un opaco 2-2 in rimonta a Empoli.

A Braga possibili cambi nella formazione titolare. Novità in vista soprattutto in difesa. È qui che i dati rendono deficitario il confronto con l'anno passato. Il Napoli, che ha subito la prima rete in tre delle quattro gare di campionato, è già stato in svantaggio per 93 minuti. In tutto il girone di andata dello scorso campionato rimase sotto per appena 84 minuti.