Spalletti, l'Italia non è il tuo Napoli. Elmas manda un messaggio a Garcia

Dovrebbe essere un azzurro più intenso e invece è decisamente più sbiadito: la prima Italia di Spalletti non è il suo meraviglioso Napoli tricolore e del resto nessuno si aspettava che lo fosse. L'esordio da c.t. è tutt'altro che indimenticabile e la strada per Euro 2024 si complica.

A proposito di napoletani, Immobile illude, Donnarumma delude, così finisce 1-1 in Macedonia del Nord su un campo che ha indotto persino il guerriero Elmas a chiedere scusa a tutti. Lui, in ogni caso, se l'è di sicuro cavata con una prova da leader guadagnando la punizione del pari e mandando un messaggio a Rudi Garcia che finora l'ha quasi ignorato.

Bocciato Politano, sostituito all'intervallo: lascia traccia solo per un gol fallito. Persino Di Lorenzo, dopo un buon avvio, si perde: lo si vede spesso dentro il campo, più che sulla fascia, e dietro va in affanno contro Alioski. Raspadori, subentrato a ridosso del 90', non fa miracoli.

Poco lontano da Skopje, con il suo Kosovo, anche Rrahmani non fa una bella figura con un autogol. Oggi, invece, in Nigeria tocca a Osimhen: per lui un solo match, martedì sarà già a Castel Volturno.