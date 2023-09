Omicidio musicista, la verità degli amici: lui fuori dalla lite per lo scooter

Chi era con Giovanni Battista Cutolo davanti alla paninoteca dove è stato ucciso da un ragazzo di 16 anni ha un'altra verità da raccontare rispetto a quanto emerso finora. Secondo quanto è trapelato dalle prime indagini della squadra mobile di Napoli, tutto sarebbe nato da una lite scoppiata per uno scooter parcheggiato male.

Il punto, stando alle testimonianze degli amici del musicista, è che a quella lite né lui, né la fidanzata, né loro avrebbero mai partecipato. Saranno gli inquirenti a stabilire se quei tre colpi, allora, erano effettivamente diretti al 24enne, con l'aiuto delle videocamere di sorveglianza.

Quello che è certo è che il minore ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato fermato per omicidio aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione.

Una confessione parziale, perché il 16enne dei Quartieri Spagnoli, con precedenti per tentato omicidio e truffa e appartenente a una banda di rapinatori, avrebbe detto che gli spari sarebbero partiti nel corso di una colluttazione.

Nel centro storico, dove Cutolo abitava insieme alla madre, c'è ancora sgomento: Giò Giò, come lo chiamavano amici e familiari stretti, aveva scelto di restare a Napoli per inseguire i propri sogni, suonava il corno ed era conteso dalle orchestre di tutta la regione, faceva il cameriere in un pub per potersi permettere gli studi al conservatorio. Rientrava da una notte di lavoro quando è stato ucciso.

Alle 18 ci sarà un presidio in piazza Bellini, organizzato dagli studenti del consevatorio di San Pietro a Majella e da altri amici. Da lì una marcia, per ricordare Giovanni e dire basta alla brutalità.

Nel servizio le interviste agli amici Raffaele, Fabiana e Valentina