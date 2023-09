L'assassino di Giovanbattista pronto a chiedere scusa

Chiede di essere perdonato il sedicenne che ha ucciso con tre colpi di pistola Giovabattista Cutolo, all'alba di giovedì scorso. Sarebbe sotto choc, affranto, lo definisce il suo legale e ha poca voglia di parlare ma sarebbe pronto a chiedere scusa.

Chi invece sta trovando la forza di urlare la propria disperazione affinché possa servire a smuovere le coscienze di tutta la città e non solo, è la mamma di Giogiò, come lo chiamavano tutti. "Ha ucciso mio figlio come un criminale: gli ha sparato due colpi alla schiena e lo ha finito con uno al petto. Mi aspetto che venga giudicato come un uomo e non come un minore".

La pistola, avrebbe dichiarato il ragazzino, era nella disponibilità del suo gruppo di amici: in poche parole, era uno dei ferri della sua paranza. La macchina organizzativa del Comune intanto sta predisponendo un maxischermo accanto alla basilica di Santa Chiara per chi non riuscirà a entrare nella Chiesa del Gesù nuovo dove i funerali inizieranno alle 15. Misure di sicurezza più che rafforzate data la presenza dei ministri Piantedosi e Sangiuliano.

Mamma Daniela sta in queste ore chiamando a sè in un abbraccio corale tutta Napoli e non solo. E la città sta rispondendo in massa: non solo il mondo della politica, della cultura, le istituzioni ma anche i dirigenti scolastici e i professori sono pronti a salutare con lei un figlio d'oro che aveva la musica e l'amore nel sangue. Lo stesso rimasto sull'asfalto a testimoniare un'altra assurda, immotivata morte.