Operazione "Alto Impatto" al Parco Verde di Caivano

Blitz delle forze dell'ordine al Parco Verde di Caivano, nella zona balzata di recente agli onori della cronaca per le ripetute violenze subite da due ragazzine. Nell'area ritenuta dagli inquirenti la piazza di spaccio più grande d'Europa, dall'alba è in corso una vasta operazione ad Alto Impatto a contrasto dei traffici illeciti del crimine organizzato. Più di 400 gli uomini e le donne impegnati, tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, con un elicottero a supporto ed unità cinofile. Si cercano armi, droga ed esplosivi.

Si tratta di un controllo straordinario ad “Alto Impatto” che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da diverse forze dell’ordine coordinate. Il servizio è finalizzato all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti. In azione i reparti specializzati delle forze di polizia, i cinofili antidroga dei carabinieri, le Api dei Carabinieri e un elicottero del Reparto Volo.

Tra le attività, anche controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili anche con ausilio della polizia metropolitana.

Secondo quanto comunicato dai carabinieri, finora sotto sequestro un ordigno esplosivo, 150 proiettili anche da guerra, più di 40mila euro in contanti, due armi sceniche. Scoperto un appartamento adibito a piazza di spaccio.

