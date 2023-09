Il Cardarelli forma i soccorritori dei corpi speciali

“Collaboriamo da oltre 2 anni con l'ospedale Cardarelli in quanto Marina Militare, ora questo si estende a tutte le forze speciali” dice l'Ammiraglio di squadra Paolo Pezzuti, comandante del C.O.F.S.

L'accordo firmato oggi prevede, nella torre delle biotecnologie, la formazione di tutti i soccorritori militari delle forze speciali che operano in scenari internazionali: paracadutisti dell'Esercito, incursori della Marina, dell'Aeronautica, G.I.S dei Carabinieri. Finora questo avveniva solo presso le basi Nato in Germania e negli Stati Uniti. Ora i corsi al Cardarelli di Napoli.

Per il più grande ospedale del Sud un importante riconoscimento ma la quotidianità è scandita anche da emergenze come quella del pronto soccorso. Altra estate complicata, con medie di un accesso ogni 6 minuti. "Tra 20 giorni iniziano necessari lavori di parziale ristrutturazione per garantire condizioni meno disagiate ai pazienti, spiega il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Antonio D'Amore, ma la mancanza di filtri sul territorio e la carenza di medici e risorse hanno conseguenze pesanti".