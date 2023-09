Schianto nella notte a Napoli. In via Cattolica, a Bagnoli, il conducente di una Lamborghini, presa a noleggio, ha perso il controllo della vettura che, dopo aver urtato un palo, si è spezzata in due.

L'uomo, ricoverato in ospedale, è in gravi condizioni. Sull'incidente indaga la sezione infortunistica della polizia municipale di Napoli.