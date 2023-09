Pompei, la carica dei 20mila

“Bellissimo, è come stare in un altro tempo” , dice una turista latinoamericana. Pompei superstar nella prima domenica di settembre, a ingresso gratuito. Il dato parziale è già da record. Alle quindici i visitatori hanno addirittura superato quota diciottomila, un numero di gran lunga superiore alla media giornaliera, il dato di fine giornata è di 20.828 ingressi. Gli Scavi in questa domenica sono insomma stati secondi al solo Colosseo come numero di visitatori (qui gli ingressi sono stati 21.445).

Nelle Terme suburbane, tra gli incantevoli affreschi con figure marine, si apre il viaggio nel tempo, alla riscoperta della vita interrotta dall'eruzione. Mappe e applicazioni audio accompagnano il percorso, l'immaginazione dei turisti ricostruisce un mondo perduto. E un musicista brasiliano dedica a Pompei suoni e parole della sua terra.