Ponti sul Garigliano chiusi ai mezzi pesanti: disagi per le imprese

Tre ponti su quattro sul fiume Garigliano, al confine tra Campania e Lazio, sono interdetti al traffico pesante, con disagi al settore turistico e commerciale. L'unico collegamento è la sopraelevata per Formia che costringe a una deviazione di oltre 20 chilometri. Non c'è ancora certezza sulle tempistiche per la riapertura, così gli imprenditori devono far fronte all'aumento dei costi.

Le interviste sono a Emilio Forte, sindacalista Cgil, e Giovanna Forte, imprenditrice turistica