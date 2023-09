Posidonia spiaggiata: da rifiuto a risorsa

Monitorata e studiata da biologi marini in una Summer School appena conclusa a Pioppi, in Cilento, la posidonia oceanica è una pianta marina dalle funzioni vitali per il pianeta. Stocca nelle sue radici anidride carbonica e quindi aiuta nella lotta al riscaldamento globale, permette a microganismi e pesci di nutrirsi nel suo manto e salva così la biodiversità dei fondali. Ma una volta spiaggiata, forma enormi cumuli, chiamati banquettes, che possono diventare un problema per lo smaltimento.

A Pollica - Acciaroli li comune prova a trovare una strategia per evitare che i cumuli arenati diventino ostacolo al turismo. In collaborazione con la società Miras, l'amministrazione ha presentato il progetto in fase avanzata di autorizzazioni, di un biodigestore per fare della pianta marina una risorsa. Nell'impianto, unico in Europa, qualora venisse realizzato, in regime anaerobico, la posidonia verrebbe trattata con i rifiuti organici, per divenire biogas e alimetare il fabbisogno energetico di una comunità rinnovabile e solidale di 500 famiglie.

Nel servizio le interviste a Paolo Fasciglione, ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn e a Stefano Pisani, sindaco di Pollica - Acciaroli,