Il primo giorno di scuola a Caivano: "Ridateci la normalità"

Le fanfare dell'esercito e dei carabinieri suonano nel cortile dell'istituto comprensivo di Caivano.

Alunni, docenti, istituzioni, forze dell'ordine, il neo commissario per la riqualificazione di Caivano, tutti insieme per dare un segnale forte in un territorio ferito da violenze sui minori, sparatorie, spaccio di droga.

La scuola come faro, punto di riferimento. Ma bisogna sostenere le famiglie.

Nel servizio le interviste a Pina Pascarella, maestra, Bartolomeo Perna, dirigente scolastico “IC 3 Caivano”, Eugenia Carfora, dirigente scolastico “Istituto Morano”