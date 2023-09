Protesta contro lo stop al Reddito, bloccato il traffico in Galleria Vittoria

Tornano in piazza a distanza di una settimana gli ex percettori del reddito di cittadinanza. La cui revoca, solo a Napoli, ha interessato ventiseimila nuclei familiari.

Circa sessanta manifestanti si sono radunati in piazza del Plebiscito per poi sfilare in corteo fino a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Dopo non essere stati ricevuti, i presenti hanno bloccato il traffico nella galleria Vittoria, creando non pochi problemi di viabilità nel centro cittadino.

Finora le misure previste dall'esecutivo per gli ex percettori non hanno sortito l'effetto sperato. A ieri la piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale gestita dall'Inps aveva registrato poco più di dodicimila iscrizioni su una platea potenziale di oltre duecentomila persone. Numeri sotto le attese considerando che sulla stessa piattaforma sono a disposizione oltre cinquantamila offerte formative e più di venticinquemila annunci di lavoro. Un percorso, della durata massima di un anno, che dà diritto a un assegno mensile di trecentocinquanta euro.

Possibile che sullo scetticismo incidano difficoltà tecnologiche e la speranza di farsi riassorbire dai servizi sociali.