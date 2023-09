Protesta Uil, servono insegnanti e personale Ata

"Vogliamo più personale Ata nelle scuole della Campania", vale a dire personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria. Il grido arriva dal sindacato Uil scuola di Napoli che ha organizzato stamattina una protesta davanti la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale, in via Ponte della Maddalena.

"Una buona scuola si garantisce solo se ci sono tutti gli insegnanti necessari, se gli alunni più fragili possono essere affiancati e guidati dagli insegnanti di sostegno e se il personale Ata è al completo" , cosi ha detto Giovanni Sgambati Segretario Generale Uil Campania. Accanto a lui Roberta Vannini, Segretaria Generale Uil Scuola, ha aggiunto: “Noi chiediamo un numero adeguato di personale Ata che risponda alle reali esigenze delle scuole; chiediamo un numero di docenti di sostegno adeguato per assicurare il diritto allo studio ai ragazzi con disabilità; chiediamo che si risolvano i problemi dell'algoritmo che ha creato tante difficoltà ai supplenti. Alcuni non hanno avuto nessun incarico, altri hanno avuto incarico in scuole dove i posti non c'erano e quindi sono stati costretti a tornare indietro, senza contare che ci sono ancora tanti posti che non sono stati inclusi nel famoso 'algoritmo'.”

L'algoritmo, dunque. Costringe troppo spesso numerose scuole in Campania a partire con cattedre vuote e docenti con punteggi molto alti a restare a casa. Questo crea disagio ai presidi che non riescono a assicurare il normale avvio dell'anno scolastico per garantire il diritto allo studio a tutti, senza distinzioni.