Punta Pennata, stop al diportismo selvaggio

Sta per nascere il campo boa nella riserva marina di punta Pennata, nei Campi Flegrei. Verranno installate boe con sensori per impedire l'attracco selvaggio di centinaia di imbarcazioni, pratica che finisce per distruggere anche la preziosa poseidonia.

Nel servizio le interviste a Francesco Maisto, presidente del Parco regionale dei Campi Flegrei e Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli.